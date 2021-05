Tiếng Anh trẻ em: Luyện từ qua câu chuyện kinh điển "The very hungry caterpillar"

Cuốn truyện tranh "The very hungry caterpillar" thuộc Tủ sách Người mẹ tốt đã khiến hàng triệu trẻ em trên toàn thế giới say mê, bởi nó đã sở hữu cả hai điều tuyệt diệu: nội dung nhẹ nhàng, sâu sắc cùng cách minh họa hình ảnh tuyệt vời.