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Tiền vệ Hai Long chốt tương lai sau khi tỏa sáng ở AFF Cup 2024

Sau khi góp công lớn giúp đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024, tiền vệ Hai Long đã nhanh chóng chốt tương lai của mình với CLB Hà Nội.
Đọc thêm : Tiền vệ Hai Long chốt tương lai sau khi tỏa sáng ở AFF Cup 2024