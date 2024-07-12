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Tiến Luật hát nhạc buồn nhưng lại gây cười, bị chế ảnh sau show "Anh trai"

Diễn viên Tiến Luật trở thành nhân tố hài hước, là một trong những gương mặt được chú ý trong dàn thí sinh "Anh trai vượt ngàn chông gai".
Đọc thêm : Tiến Luật hát nhạc buồn nhưng lại gây cười, bị chế ảnh sau show "Anh trai"