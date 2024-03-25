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Tiến Linh: "Tôi muốn sút tung lưới Indonesia"

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận gặp Indonesia, tiền đạo Tiến Linh thể hiện khát khao muốn ghi bàn để giúp đội tuyển Việt Nam chiến thắng.
Đọc thêm : Tiến Linh: "Tôi muốn sút tung lưới Indonesia"