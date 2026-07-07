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Tiền đạo Haaland đánh trống, cùng đồng đội và CĐV thực hiện vũ đạo gây sốt

Erling Haaland cùng các đồng đội thực hiện màn ăn mừng "chèo thuyền Viking" gây sốt sau chiến thắng của tuyển Na Uy trước Brazil
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