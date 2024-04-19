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Tiền đạo Đình Bắc chấn thương nặng, có thể chia tay giải U23 châu Á

Trái với thông tin ban đầu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc của đội tuyển U23 Việt Nam chấn thương nặng, khả năng cao nghỉ đến hết giải U23 châu Á năm nay.
Đọc thêm : Tiền đạo Đình Bắc chấn thương nặng, có thể chia tay giải U23 châu Á