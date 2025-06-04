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Tiệm sửa xe cũng tự làm TVC, dân quay dựng toát mồ hôi lo Veo 3 cướp việc

Google Veo 3 AI mang đến bước ngoặt trong sản xuất video quảng cáo, nhiều editor lo lắng trước “cuộc cách mạng AI”.
Đọc thêm : Tiệm sửa xe cũng tự làm TVC, dân quay dựng toát mồ hôi lo Veo 3 cướp việc