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Tiệm kim cương nổi tiếng Cần Thơ đóng cửa gây xôn xao

KimBerly - tiệm kim cương nổi tiếng Cần Thơ thông báo ngừng hoạt động 5 ngày sau khi quá tải lượng khách đến bán.
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