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Tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ dường như bị tên lửa Iran bắn trúng

Tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ dường như bị tên lửa phòng không Iran bắn trúng.
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