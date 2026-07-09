Video
video cùng chuyên mục

Tiêm kích F-16 của Hy Lạp bốc cháy sau khi hạ cánh khẩn cấp

Một tiêm kích F-16 của Không quân Hy Lạp đã bốc cháy sau khi hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Zakynthos ngày 9/7.
Đọc thêm : Tiêm kích F-16 của Hy Lạp bốc cháy sau khi hạ cánh khẩn cấp