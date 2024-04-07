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Tiệm bánh "gây sốt": Nhân viên cao hơn 1,83m, giao hàng bằng xe Rolls Royce

Tiệm bánh ở Trung Quốc đang trở thành tâm điểm chú ý khi bán bánh giá 7,4 triệu đồng/cái, chỉ tuyển dụng nhân viên có vẻ ngoài thu hút.
Đọc thêm : Tiệm bánh "gây sốt": Nhân viên cao hơn 1,83m, giao hàng bằng xe Rolls Royce