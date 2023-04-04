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Thùy Tiên nói về bộ ảnh mặc áo tắm gây sốt: "Tôi có chỉnh sửa một chút"

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thùy Tiên cho biết sau khi kết thúc nhiệm kỳ hoa hậu, cô tiết chế lại trong việc ăn mặc khoe da thịt.
Đọc thêm : Thùy Tiên nói về bộ ảnh mặc áo tắm gây sốt: "Tôi có chỉnh sửa một chút"