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Thủy điện ở Hòa Bình xả nước bất ngờ khiến nhiều du khách bị cuốn trôi

Trong lúc người dân và du khách đang tắm suối, thủy điện Suối Mu ở Hòa Bình bất ngờ xả nước khiến nhiều người bị nước cuốn, may mắn được cứu kịp thời.
Đọc thêm : Thủy điện ở Hòa Bình xả nước bất ngờ khiến nhiều du khách bị cuốn trôi