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Thượng viện Philippines hỗn loạn sau tiếng súng nổ

Đã có tiếng súng vang lên trong tòa nhà Thượng viện Philippines hôm 13/5 sau vụ bắt giữ hỗn loạn hồi đầu tuần nhằm vào một thượng nghị sĩ bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy nã.
Đọc thêm : Hình ảnh vụ nổ súng ở Thượng viện Philippines