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Thượng úy cảnh sát giao thông lao xuống sông chảy xiết cứu cháu bé

Phát hiện cháu bé chới với giữa dòng nước đục ngầu đang cuồn cuộn chảy, cán bộ cảnh sát giao thông lập tức nhảy xuống sông, bơi ra cứu.
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