Thưởng thức MV mới nhất của Pink

(Dân trí) - Những fans của thể loại Rock và Dance-Pop chắc chắn sẽ không thể rời mắt khỏi MV mới nhất của ca sỹ từng giành giải Grammy Pink - Blow Me (One Last Kiss). Ca khúc này đang đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100.