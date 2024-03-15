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Thương cảnh bà ngoại ung thư, nhặt ve chai nuôi 2 cháu song sinh mồ côi mẹ

Người mẹ bị trầm cảm, nhảy xuống giếng sau nhà tự tử để lại hai con song sinh thơ dại cho bà ngoại già yếu, bị ung thư, đi nhặt ve chai nuôi các cháu.
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