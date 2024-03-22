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Thực tế đáng báo động của đội tuyển Việt Nam khi thua Indonesia

Đội tuyển Việt Nam không có đợt tấn công "sát thương" nào về phía khung thành của Indonesia. Khâu tổ chức tấn công của "Rồng vàng" tiếp tục là vấn đề nhức nhối.
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