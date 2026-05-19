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Thực tập sinh thắng sít sao robot hình người trong cuộc thi dài 10 tiếng

Thực tập sinh Aime đánh bại robot Figure 03 của Figure AI trong thử thách phân loại hàng hóa kéo dài 10 giờ liên tục đang gây chú ý trên mạng xã hội.
Đọc thêm : Thực tập sinh thắng sít sao robot trong cuộc thi phân loại hàng hóa