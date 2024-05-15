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Thực hư suối Cửa Tử ở Thái Nguyên bị biến dạng sau trận lũ quét

Suối Cửa Tử là điểm đến hấp dẫn giới trẻ ở huyện Đại Từ, Thái Nguyên, nhưng sau trận lũ quét ngày 12/5, nơi đây trở nên tan hoang.
Đọc thêm : Thực hư suối Cửa Tử ở Thái Nguyên bị biến dạng sau trận lũ quét