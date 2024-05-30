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Thực hư chuyện Thương Tín gầy sọp, đi xiêu vẹo phải có người dìu trên phố

Trong clip mới đây, nhiều người xót xa khi thấy hình ảnh Thương Tín tiều tụy, gầy yếu, đi chống gậy và phải có người dìu.
Đọc thêm : Thực hư chuyện Thương Tín gầy sọp, đi xiêu vẹo phải có người dìu trên phố