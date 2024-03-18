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Thực hư chuyện Thương Tín đang sống trong khu xưởng bỏ hoang

Hình ảnh Thương Tín sống tạm bợ trong một khu xưởng bỏ hoang, chỉ có một chiếc giường với vài vật dụng thô sơ khiến nhiều người hoang mang.
Đọc thêm : Thực hư chuyện Thương Tín đang sống trong khu xưởng bỏ hoang