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Thực đơn bữa tối đặc biệt ông Putin chiêu đãi ông Tập Cận Bình

Thực đơn bữa tối đặc biệt ngày 20/3 của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã được tiết lộ.
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