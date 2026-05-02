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Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 2/5, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng phái đoàn đã đặt vòng hoa vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
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