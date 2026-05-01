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Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đáp chuyên cơ tới Hà Nội

18h15 hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Nhật Bản đã đến Hà Nội và có chuyến thăm chính thức Việt Nam trong 3 ngày.
Đọc thêm : Hình ảnh nữ Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại sân bay Nội Bài