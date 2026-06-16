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Thủ tướng Đức tặng áo đấu cho Tổng thống Trump

Giữa lúc World Cup đang diễn ra sôi động, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã tặng một món quà sinh nhật muộn dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.
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