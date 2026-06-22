Video
video cùng chuyên mục

Thủ tướng Anh Keir Starmer nghẹn ngào sau khi tuyên bố từ chức

Thủ tướng Anh Keir Starmer nghẹn ngào, gần như bật khóc khi nói về vợ con sau khi tuyên bố từ chức.
Đọc thêm : Thủ tướng Anh Keir Starmer từ chức