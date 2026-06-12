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Thứ trưởng Bộ Giáo dục: Đề thi mở thì đáp án phải mở

(Dân trí) - Chiều 12/6, nhiều thắc mắc về đề thi môn Ngữ Văn đã được đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp tại cuộc họp báo sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.
Đọc thêm : Thứ trưởng Bộ Giáo dục: Đề thi mở thì đáp án phải mở