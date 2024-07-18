Video
video cùng chuyên mục

Thứ trưởng Argentina bị mất chức vì yêu cầu Messi xin lỗi

Ông Julio Garro đã bị cách chức Thứ trưởng Thể thao Argentina vì yêu cầu Messi phải xin lỗi trong vụ phân biệt chủng tộc của đội tuyển Argentina.
Đọc thêm : Thứ trưởng Argentina bị mất chức vì yêu cầu Messi xin lỗi