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Thủ thành Nguyễn Filip lý giải về khoảnh khắc cô độc ở AFF Cup 2024

Thủ môn Nguyễn Filip từng khiến nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam cảm thấy lo lắng sau khoảnh khắc anh ngồi đơn độc trên băng ghế dự bị ở AFF Cup 2024.
Đọc thêm : Thủ thành Nguyễn Filip lý giải về khoảnh khắc cô độc ở AFF Cup 2024