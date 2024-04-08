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Thu Quỳnh lên tiếng khi vướng tranh cãi sau tuyên bố làm mẹ đơn thân lần 2

Giữa những tranh cãi sau tuyên bố làm mẹ đơn thân lần 2, Thu Quỳnh chia sẻ với phóng viên Dân trí về quyết định này.
Đọc thêm : Thu Quỳnh lên tiếng khi vướng tranh cãi sau tuyên bố làm mẹ đơn thân lần 2