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Thủ môn Arsenal gây phẫn nộ vì bắt phạt đền như trò hề

Thủ môn David Raya trở thành tâm điểm của sự chỉ trích khi bắt phạt đền quá kém cỏi trong loạt sút luân lưu, khiến Arsenal thất bại trước MU ở vòng 3 FA Cup.
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