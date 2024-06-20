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Thủ khoa lớp 10 TPHCM chỉ mất 5 phút để làm bài thi tiếng Anh 10 điểm

Nguyễn Minh Anh, thủ khoa thi lớp 10 của TPHCM, cho hay chỉ mất 5 phút để làm xong bài thi môn tiếng Anh và giành điểm tuyệt đối.
Đọc thêm : Thủ khoa lớp 10 TPHCM chỉ mất 5 phút để làm bài thi tiếng Anh 10 điểm