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Thủ khoa khối B là con gái bộ đội Trường Sa, từng đỗ đầu chuyên Trần Phú

Nguyễn Đặng Linh Chi - thủ khoa khối B00 - là học sinh Trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng. Em từng đỗ thủ khoa vào trường này 3 năm trước.
Đọc thêm : Thủ khoa khối B là con gái bộ đội Trường Sa, từng đỗ đầu chuyên Trần Phú