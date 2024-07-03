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Thót tim nữ lao công dùng tấm kính chặn cửa thang máy chung cư ở TPHCM

Sự việc nữ lao công dùng tấm kính chặn cửa thang máy chung cư ở quận Bình Tân (TPHCM) đã gây hậu quả nghiêm trọng.
Đọc thêm : Thót tim nữ lao công dùng tấm kính chặn cửa thang máy chung cư ở TPHCM