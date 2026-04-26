Video
video cùng chuyên mục

Thót tim khoảnh khắc hổ nhảy lên khán đài trong rạp xiếc

Video do nhân chứng ghi lại cho thấy con hổ di chuyển giữa các hàng ghế trên khán đài, trong khi nhiều khán giả la hét và bỏ chạy một cách hoảng loạn.
Đọc thêm : Thế giới động vật: Báo săn vùng vẫy đau đớn khi bị báo hoa mai ngoạm chặt