Video
video cùng chuyên mục

Thót tim cảnh xe tải "vật vã" vượt rào chắn đường sắt ngay trước mũi tàu

Dù gác chắn đường sắt đang dần hạ xuống, tài xế ở tỉnh Thanh Hóa vẫn cố tình điều khiển xe tải vượt qua rồi mắc kẹt.
Đọc thêm : Xử phạt tài xế xe tải vượt rào chắn đường sắt ở Thanh Hóa