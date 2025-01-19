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Thót tim cảnh cả trăm ngôi nhà chênh vênh mép vực như ngàn cân treo sợi tóc

Hàng trăm ngôi nhà nằm trên rìa của một vách đá nằm ở ngoại ô El Alto, Bolivia được mệnh danh là "nhà tự tử" vì có nguy cơ cao xảy ra lở đất tàn phá.
Đọc thêm : Thót tim cảnh cả trăm ngôi nhà chênh vênh mép vực như ngàn cân treo sợi tóc