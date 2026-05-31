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Thót tim cảnh bé trai 12 tuổi lái ô tô len lỏi qua nhiều con hẻm ở Đắk Lắk

Bé trai lái xe qua nhiều con hẻm và xảy ra va quẹt nhẹ với chiếc taxi. Sự việc sau đó được tài xế taxi phát hiện.
Đọc thêm : Thót tim cảnh bé trai 12 tuổi lái ô tô len lỏi qua nhiều con hẻm ở Đắk Lắk