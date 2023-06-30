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Thông xe cầu vượt chữ C đầu tiên ở Hà Nội, trị giá gần 150 tỷ đồng

Sau 18 tháng thi công, cầu vượt chữ C đầu tiên ở Hà Nội tại nút giao phố Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch chính thức được thông xe vào sáng nay.
Đọc thêm : Thông xe cầu vượt chữ C đầu tiên ở Hà Nội, trị giá gần 150 tỷ đồng