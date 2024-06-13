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Thông tin vụ tố salon tóc ở Hà Nội "quỵt" 650 bộ tóc tặng bệnh nhân ung thư

Trước thông tin tố cáo, cả Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh và đại diện salon tóc 1900 ở Hà Nội đều phủ nhận và khẳng định không có sự việc trên.
Đọc thêm : Thông tin vụ tố salon tóc ở Hà Nội "quỵt" 650 bộ tóc tặng bệnh nhân ung thư