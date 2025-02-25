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Thống nhất bỏ tên Yagi và Trà Mi khỏi danh sách tên bão quốc tế

Hội đồng Ủy ban Bão thống nhất loại bỏ một số tên bão gây thiệt hại nặng nề cho các quốc gia như Yagi, Trà Mi.
Đọc thêm : Thống nhất bỏ tên Yagi và Trà Mi khỏi danh sách tên bão quốc tế