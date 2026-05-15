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Thiếu tá công an làm clip triệu view tuyên truyền về tác hại của ma túy

Các đoạn clip tuyên truyền của anh Sáng thu hút hàng triệu lượt xem, với nội dung gần gũi, được nhiều người ủng hộ.
Đọc thêm : Thiếu tá công an làm clip triệu view tuyên truyền về tác hại của ma túy