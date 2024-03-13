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Thiếu nữ hỏng da vì "săn sale" mỹ phẩm qua sử dụng, mới 99%

Cô mua được "món hời" này trong hội thanh lý mỹ phẩm đã qua sử dụng mà mình tham gia từ lâu.
Đọc thêm : Thiếu nữ hỏng da vì "săn sale" mỹ phẩm qua sử dụng, mới 99%