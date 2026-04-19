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Thiếu niên giải cứu bạn bị điện giật trên sân bóng

Camera giám sát tại một sân bóng mini ở thành phố Maceió (Brazil) đã ghi lại khoảnh khắc thót tim khi một thiếu niên bị điện giật trong lúc rời khỏi sân bóng.
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