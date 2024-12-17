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Thiếu niên đánh "chết não" nam sinh lớp 8 bị tuyên phạt 4 năm 9 tháng tù

Chiều 17/12, sau nửa ngày xét xử, TAND quận Long Biên tuyên phạt Trương Văn Minh 4 năm 9 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.
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