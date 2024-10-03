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Thiếu niên 16 tuổi mặc váy đi ăn trộm để mua điện thoại tặng bạn gái

Để có tiền tiêu xài và mua điện thoại tặng bạn gái, thanh niên 16 tuổi ở Đắk Lắk đã đột nhập vào một đại lý phân bón, phá két sắt lấy đi gần 150 triệu đồng.
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