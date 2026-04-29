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Thiếu niên 14 tuổi tự chế động cơ phản lực tại nhà

Một thiếu niên 14 tuổi người Trung Quốc đã tự mày mò và chế tạo thành công một động cơ phản lực ngay tại nhà.
Đọc thêm : Thiếu niên 14 tuổi tự chế động cơ phản lực tại nhà