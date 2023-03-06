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Thích ô tô biển số "lộc phát", tài xế dùng băng dính sửa biển số xe

Thích điều khiển ô tô có biển số đẹp, nam tài xế đã dùng băng dính "hô biến" biển số xe 14A-656.58 thành 14A-666.68. Tiếp nhận tin báo, CSGT đã xử phạt tài xế.
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