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Thí sinh Hải Phòng đạt 26,65 khối B00 nhưng trượt tốt nghiệp?

Một thí sinh đến từ Hải Phòng có điểm thi khối B00 (toán, hóa, sinh) lên tới 26,65 điểm nhưng bị dính điểm liệt môn vật lý.
Đọc thêm : Thí sinh Hải Phòng đạt 26,65 khối B00 nhưng trượt tốt nghiệp?